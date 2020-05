Ritrovato un chilo di droga al parco delle Cascine: due arresti e due denunce per spaccio

Le unità cinofile della polizia hanno ritrovato al parco delle Cascine a Firenze circa un chilo di droga tra hashish e marijuana. Lo stupefacente è stato trovato ieri, nascosto sotto terra in via del Fosso Macinante. Sempre nell'ambito dei servizi antidroga, due persone sono state arrestate e due denunciate.

Finiti in manette un 27enne e un 30enne, marocchini, dopo un controllo degli agenti del commissariato di San Giovanni nella loro abitazione, che ha portato a galla 20 grammi di cocaina e 6mila euro in contanti. Un 32enne e un 21enne sono stati invece denunciati, dopo essere stati sorpresi a cedere dosi di droga in due diverse circostanze.