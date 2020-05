Assunzioni in Comune a Pisa, via alle domande per 22 posti da istruttore amministrativo

È stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 22 posti, categoria C profilo istruttore amministrativo contabile, al Comune di Pisa. Ci saranno trenta giorni di tempo per presentare la domanda. Intanto, si sono chiusi i termini per il bando per 1 posto da autista per il quale sono state ricevute 31 domande e per 2 posti riservati alle categorie protette per il quale sono state ricevute 21 domande. Nelle prossime settimane saranno espletate le formalità per la verifica dei requisiti per procedere alle prove d’esame.

«Nonostante questa fase difficile causata dal Covid-19 - spiega l'assessore al personale Giovanna Bonanno -, stiamo procedendo come da programma con il piano delle assunzioni per il 2020. Il bando dei 22 nuovi posti a tempo indeterminato ci permetterà di sostituire il personale andato in pensione e di immettere nella macchina amministrativa figure giovani e motivate per rispondere ai bisogna della nostra città che, anche in questa difficile fase, ha richiesto servizi puntuali ed efficienti. Augurandoci che l’emergenza sanitaria sia finita al più presto, contiamo di rispettare il programma che ci siamo dati e l’ufficio del personale sta lavorando per procedere rapidamente a predisporre anche i prossimi bandi che contemplano anche nuovi profili professionali per il Comune».

Nelle settimane scorse è scaduto anche il bando per la selezione di 7 posti da esecutori amministrativi ex legge 68/99, la cui selezione era affidata ai Centri per l’impiego che stanno aspettando le visite Inps per comporre la graduatoria finale

Nel 2019 le assunzioni per concorso o mobilità in entrata erano state 50 (tra cui 26 agenti di Polizia Municipale) e 59 le cessazioni dal lavoro per pensionamento, dimissioni, decessi e mobilità verso altri enti. Per il 2020 sono previsti 74 nuovi ingressi, mentre le uscite programmate per quiescenza saranno 43.