Covid-19, allarme Cgil: "Lavoratori positivi ai test seriologici senza retribuzione"

Assistiamo da giorni, nella grande distribuzione alimentare ed in altri settori, a qualcosa di inaudito, che intendiamo denunciare: alcuni medici di medicina generale, a fronte di esito positivo al test sierologico per un lavoratore, si rifiutano di emettere certificato medico al lavoratore stesso. Nel dettaglio, la situazione è questa: si tratta di lavoratrici e lavoratori che, in ottemperanza alle ordinanze della Regione Toscana, si sottopongono al test e laddove questo risulti positivo vengono messi in isolamento fiduciario in attesa di tampone, ma senza certificato medico che giustifichi l'assenza da lavoro, e quindi non sono retribuiti.