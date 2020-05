"Drive-in e spettacoli all'aperto": la proposta della Lega Certaldo

L'emergenza causata dal diffondersi del Coronavirus, su tutto il territorio nazionale, sta avendo ripercussioni su tutti i settori economici e sociali; non escluso anche quello dei cinema e dello spettacolo, anch'essi sottoposti a lockdown e restrizioni. Proprio per andare incontro alle Associazioni e ai Cittadini,che si impegnano nel mondo dell'arte e dello spettacolo, Lega - Salvini Certaldo ha pensato di proporre all'Amministrazione il modello "drive-in", per consentire di continuare a condividere cultura e arti anche in questo difficile periodo.

"L'idea - spiega Palazzo, proponente della mozione - nasce dalla convinzione che le Associazioni e i cittadini di Certaldo, che quotidianamente si mettono in gioco per offrire spettacoli artistici e culturali, che chissà per quanto tempo risentiranno delle restrizioni in vigore, debbano essere tutelati e soprattutto valorizzati.

Sembra opportuno, quindi, individuare strumenti che consentano di conciliare intrattenimento, cultura, ma anche condizioni di sicurezza: il modello "drive in", per il quale chiediamo la pubblicazione di un bando per la sua organizzazione in aree ampie, sembra essere il più efficace. In questo modo si consentirebbe il proseguo della programmazione cinematografica, ma non solo: con lo streaming potrebbero essere riprodotti monologhi in diretta o piéce teatrali già registrate in passato.

Potremmo definire questa operazione - conclude Palazzo - come una vera e propria "chiamata alle arti". Certaldo deve continuare ad essere culla culturale e artistica, anche in questo momento complicato: una programmazione condivisa fra il settore cinematografico, i cittadini che si occupano di teatro, musica, danza, sarebbe l'ideale per continuare ad animare il paese, anche se con mezzi diversi dal solito".

Fonte: Ufficio stampa