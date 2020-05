Lavori sulla rete idrica a Firenze

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori su organi di manovra della rete idrica, dalle ore 9.00 di Giovedì 14 maggio, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Goffredo Mameli (tratto da via Bixio a via Saffi) e via Cairoli (tratto da via Carnesecchi a via Duprè). La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento verrà effettuato il primo giorno utile successivo.

Fonte: Ufficio stampa