Fanno la spesa e gettano guanti e mascherine a terra, da Montemurlo: "Basta"

C'era chi sosteneva che l'esperienza della pandemia avrebbe cambiato in meglio la nostra società. Purtroppo, però, certe cattive abitudini sono dure a morire e neppure il virus ha indotto a più miti consigli chi considera l'ambiente una discarica a cielo aperto. Dall'ultimo monitoraggio svolto dal Comune di Montemurlo sulle aree verdi cittadine, anche a seguito dello sfalcio periodico dell'erba, è emersa una situazione preoccupante. Sopratutto in prossimità dei supermercati e dei negozi è stata rilevata la presenza di guanti e mascherine gettate a terra senza alcun rispetto.

Così il sindaco Simone Calamai e l'assessore all'ambente, Alberto Vignoli hanno deciso di fare un appello innanzitutto ai gestori dei supermercati e dei negozi, affinché posizionino un maggior numero di cestini dei rifiuti in prossimità delle uscite dei punti vendita, avendo cura di svuotarli periodicamente:« Ci siamo accorti che intorno ai supermercati si trovano numerosi guanti e mascherine abbandonati a terra. Per questo ci rivolgiamo ai gestori, affinché aumentino i contenitori per la raccolta rifiuti, ma facciamo soprattutto appello al buon senso dei cittadini. Se i cestini sono pieni, abbiate cura di togliervi i guanti e la mascherina nel modo corretto, riponeteli in tasca e gettateli a casa nell'indifferenziato. In questo modo ci si protegge dal contagio e si salva l'ambiente». Accade infatti che, se i cestini sono pieni i guanti, alla prima folata di vento, vengano dispersi nell'ambiente con un grave danno per il decoro e l'igiene publica. «La pandemia non può giustificare comportamenti incivili- concludono il sindaco e l'assessore Vignoli – L'ambiente va rispettato e tutelato sempre».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa