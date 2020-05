Biblioteca Fucini, gli appuntamenti della settimana a Empoli

La biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ propone ancora una nuova settimana carica di appuntamenti online.

“La biblioteca ti fa compagnia” sulla sua pagina Facebook (@fuciniempoli al link https://www.facebook.com/fuciniempoli/) ogni giorno dalle 9 alle 18 e il sabato mattina, i bibliotecari della Fucini propongono letture, attività creative, suggerimenti di ascolto e di visione per fare compagnia agli utenti nelle lunghe ore della quarantena.



PER i GRANDI

Le "rubriche"

#RISVEGLI POETICI: ogni mattina, alle 9, la bibliotecaria Cristina Chelli dedica ai nostri utenti una poesia e un pensiero per cominciare la giornata con spunti di riflessione e introspezione. Dal lunedì al sabato.

#UN CAFFE' INSIEME: le bibliotecarie Elena Macchi e Valentina Mancini vi danno appuntamento alle 10 con la rassegna delle notizie culturali e letterarie disponibili online sulla piattaforma MLOL. Dal lunedì al sabato

#STASERA (NON) ESCO CON...: un consiglio al giorno, dal lunedì al venerdì, su musica, arte, cinema. Curiosità e approfondimenti su pellicole e artisti "inconsueti" e lontani dall'universo commerciale che possiamo trovare comunemente sulle piattaforme più diffuse. A cura dei bibliotecari Stefano Bucci, Andrea Galli, Giulia Bilardo.

#LABORATORIO DI ARTETERAPIA: laboratori di segno e colore per imparare a raccontarsi e regalarsi qualche momento di relax e benessere. L'esperta in arteterapia Ivana Bonomonte vi aspetta tutti i lunedì e mercoledì alle 17. Gli appuntamenti della prossima settimana:

-lunedì 11: Armonie nate per caso (materiali necessari: supporto grande dimensione; 1 lapis; matite colorate, cere ad olio, tempere (5), 1 pennello)

-mercoledì 13: Dal colore al raccontarsi (materiali necessari: un foglio di carta formato A/4, un foglio di carta formato A/3, colori a piacere preferibilmente le tempere, colla)

#PILLOLE DIGITALI: due appuntamenti con la tecnologia, le applicazioni, le risorse digitali per accedere ai servizi della biblioteca e agli altri servizi culturali (ma non solo). Il bibliotecario Gianni Paci vi aspetta con i suoi consigli il martedì e giovedì alle 15.

#RIMEDI LETTERARI: consigli di lettura per affrontare i piccoli grandi momenti della vita. Il rimedio del lunedì è dedicato agli adulti e curato da Cristina Chelli. Vi aspettiamo sulla nostra pagina alle 15.

#SFERRUZZA SFERRUZZA: continuano tutti i martedì alle 16 gli appuntamenti con le nostre "sferruzzanti". Appassionate ed esperte di lavori a maglia e all'uncinetto, che vi daranno utili consigli per non perdere l'allenamento e sfruttare al meglio la possibilità di stare in casa!

#IL MERCOLEDI' IN ARCHIVIO: dall'Archivio storico comunale, fotografie, notizie e ricordi della storia cittadina che ogni settimana appassionano moltissimi utenti. L'appuntamento è alle 15.

PER i BAMBINI

#A SCUOLA DI FANTASIA: la bibliotecaria e pedagogista Cristina Bartoli conduce un appuntamento con Rodari il lunedì e giovedì pomeriggio alle 16 per sperimentare le sue tecniche di scrittura creativa.

-Lunedì 11: Insalata di favole

-giovedì 14: Fiabe a ricalco

#L'ORA DEL RACCONTO: tutti i martedì alle 17

#UN LIBRO AL GIORNO... toglie la noia di torno: laboratori creativi per bambini dai 4 agli 8 anni a partire dal libro. Le bibliotecarie esperte di letteratura per ragazzi Claudia Ciolli e Antonella Toso, che i bambini conoscono ormai da anni, accompagnano divertenti letture con idee creative da realizzare in poche semplici mosse!

Gli appuntamenti della prossima settimana sono:

-martedì 12, alle 11: Il mio lupo arrabbiato ispirato al libro "Chi è che fa arrabbiare il lupo?" di Jean Leroy e Laurent Simon

-mercoledì 13, alle 11: Mostro mangia mostro, ispirato al libro "Ti mangio!" di John Fardell

-giovedì 14, alle 17:L’altalena di piccolo pisello ispirato al libro "Piccolo pisello" di Amy Krouse Rosenthal e Jen Corace

-venerdì 15, alle 11:Mai dire mai! ispirato al libro "Un leone e un topolino. Le mini fiabe di Attilio" di Attilio Cassinelli

-sabato 16, alle 11:Che cosa apparirà? ispirato al libro "Forme in gioco" di Silvia Borando

#GIOCHIAMO CON L'ARTE: continuano anche online i laboratori con l'arte del programma Apritibiblioteca. Questa settimana è la volta di Giulia Bilardo. Vi aspetta venerdì 15 alle 17: Micro Macro con Domenico Gnoli

#VIDEOLETTURESCOUT: letture di passi di libri più amati, racconti di fiabe e storie, attività pratiche da realizzare a casa con materiali semplici da reperire... Tutti i venerdì alle 16 un nuovo contributo a cura dei giovani Scout di Empoli. #videoletturescout

#IO LEGGO PER TE: vi segnaliamo inoltre l'appuntamento imperdibile con la bibliotecaria Antonella che vi aspetta, tutti i lunedì e giovedì mattina alle 11 su Skype per leggervi in diretta i libri che preferite! Per prenotarvi, scrivete a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it e cercate su Skype il contatto "Sezione Ragazzi Biblioteca Fucini"

-SERVIZIO DI PRESTITO A DOMICILIO



Continua con molte richieste il servizio di prestito a domicilio attivato dalla biblioteca su tutto il territorio comunale a partire dalla scorsa settimana.

Vi ricordiamo che ne possono usufruire tutti i cittadini residenti e domiciliati sul territorio comunale, fino ad un massimo di due consegne mensili, di:

- 2 libri

- 2 audiolibri

- 2 dvd

Il materiale disponibile per il servizio è, per il momento, quello posseduto dalla Biblioteca di Empoli. Non è possibile usufruire del prestito interbibliotecario.

Le richieste possono essere fatte sempre via mail, scrivendo a biblioteca@comune.empoli.fi.it e telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 al 0571/757840.

Il martedì e mercoledì mattina, inoltre, potrete usufruire di un servizio di reference specializzato per l'area ragazzi, telefonando al numero 0571/757873.

Il servizio di consegna a domicilio verrà effettuato dal personale comunale e dai volontari dello scoutismo empolese che, muniti di tesserino di riconoscimento, porteranno nel giorno concordato i documenti presso il domicilio della persona interessata.

Il personale si fermerà al di fuori dell’abitazione e consegnerà una busta di plastica contenente i materiali, depositandola sulla soglia dell’abitazione in presenza dell’utente stesso o di altra persona delegata in fase di prenotazione del servizio. Il personale indosserà guanti monouso e mascherina.

La biblioteca garantisce che i materiali consegnati sono trattati con l’adozione delle procedure di profilassi richieste dalle vigenti disposizioni legislative.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa