Emergenza Coronavirus, in arrivo Buoni Spesa per altre 46 famiglie a Fucecchio

Altri aiuti in arrivo dal Comune di Fucecchio per le famiglie in difficoltà. La giunta comunale ha deciso di incrementare di 11.950 euro il fondo destinato ai Buoni Spesa utilizzando parte delle donazioni pervenute da cittadini privati, imprenditori, artisti, associazioni, per fronteggiare le situazioni di criticità economica causate dall'emergenza sanitaria in corso.

Grazie a queste risorse aggiuntive altre 46 famiglie, tra quelle che hanno presentato domanda entro lo scorso 16 aprile, saranno chiamate per poter ricevere i buoni spesa.

“Considerato che le risorse stanziate dal Governo non sono sufficienti a coprire tutte le domande valutate positivamente dalla commissione – spiega l’assessore alle politiche sociali, Emiliano Lazzeretti – il Comune di Fucecchio ha deciso di incrementare il fondo attingendo dalle donazioni pervenute. In questo modo potremo garantire una maggior copertura del numero dei beneficiari anche se non riusciremo ad arrivare ancora a tutti. Ma non ci arrendiamo e siamo già al lavoro per reperire altre risorse: vorremmo riuscire a far avere i buoni spesa a tutte le persone che hanno visto la propria domanda accolta dalla commissione della Società della Salute. E’ un impegno che come giunta comunale, sentiamo particolarmente. Anche per questo motivo voglio ricordare che tutti coloro che volessero contribuire ad aiutare le famiglie più in difficoltà possono effettuare una donazione direttamente sul conto corrente del comune di Fucecchio”.

Per fare la donazione occorre utilizzare il codice IBAN IT56N0306937877000100046008 intestato a Tesoreria comunale di Fucecchio (Intesa San Paolo spa, filiale di Fucecchio) con causale Emergenza Coronavirus.

“Si dovevano consegnare più risorse ai comuni per i buoni spesa – aggiunge il sindaco Alessio Spinelli – perché in questo periodo ci sono veramente molte persone in difficoltà. Il Comune di Fucecchio, come molti altri, ha incrementato queste risorse grazie anche alle donazioni di molti cittadini, associazioni e aziende private ma ancora non basta a soddisfare il fabbisogno. Il Comune aggiunge risorse ai contributi dello Stato e questo non va bene in quanto anche noi enti locali siamo soggetti deboli da aiutare”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa