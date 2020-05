Fucecchio, il presidente del consiglio comunale Padovani replica alla Lega: "Attacchi privi di fondamento"

“Gli attacchi della Lega sono assolutamente fuori luogo, tutte le forze politiche in consiglio comunale, di maggioranza e di opposizione, riconoscono il mio impegno nel tutelare le prerogative delle minoranze”. Con queste parole il presidente del consiglio comunale di Fucecchio, Marco Padovani, replica agli attacchi ricevuti dalla Lega.

“Se il mio ruolo di garante del dibattito – continua Padovani – è riconosciuto da tutti, tranne che dalla Lega, credo che gli esponenti del carroccio qualche interrogativo dovrebbero porselo. Non voglio entrare nella discussione politica, perché non è il mio compito, ma da Presidente del Consiglio Comunale non posso accettare che si in metta in dubbio la mia imparzialità. Ringrazio a proposito tutte le forze politiche, di maggioranza e di minoranza (meno ovviamente la Lega), che mi hanno contattato per manifestarmi la loro stima e per riconoscere il mio massimo impegno nel riconoscere i diritti di tutti. L’accusa che mi viene mossa dal capogruppo della Lega, Gianmarco Porciani, circa la mia volontà di limitare le prerogative delle opposizioni è priva di ogni fondamento. Non lo dico soltanto io, lo dicono i gruppi di maggioranza e, soprattutto, lo dice la gran parte delle forze di opposizione”.