Livorno, ritrovata in mare un'auto spazzata via dall'alluvione del 2017

Ieri il personale del Nucleo di Soccorso Subacqueo e Acquatico del Comando dei vigili del fuoco di Livorno ha individuato in mare la carcassa di un'auto trascinata dalla piena del Rio Ardenza, nell'alluvione del settembre 2017.

Lo scheletro dell'auto, ricoperto da detriti e incrostazioni, è stato ritrovato in località 'Tre Ponti' a circa 100 metri dal bagnasciuga e ad una profondità di 3 metri. Sono state in seguito rilevate le coordinate GPS del relitto, segnalato in seguito all'Autorità Marittima per gli eventuali provvedimenti di competenza.