Lanciato il pacchetto di proposte di FdI-Centrodestra per commercio e cittadini

Il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli - Fratelli d'Italia non è rimasto con le mani in mano durante l'emergenza Covid-19 e in piena Fase 2 presenta un pacchetto di proposte per sostegno ai cittadini e al commercio che dovrà essere valutato alla prima occasione utile tra gli scranni istituzionali. Andrea Poggianti, Federico Pavese e Simona Di Rosa hanno già formalizzato al 'Tavolo Covid', gruppo interno alla conferenza dei capigruppo in Consiglio comunale, le loro proposte, che sperano di poter discutere in tempi celeri. Eccole sintetizzate.

- Azzeramento del pagamento del suolo pubblico per la Cosap 2020, concessioni edilizie da prorogare per i lavori pubblici, rivalutazione pagamento degli oneri di urbanizzazione.

- Buoni acquisto per i cittadini da acquistare nei negozi che riapriranno successivamente, una proposta che sia istituzionalizzata.

- Estensione di orari di apertura e chiusura con deroghe per fare ripartire il lavoro

- Ztl libera in centro per favorire il commercio nel centro

- Mercato del giovedì da estendere anche alle attività commerciali consentite, tra cui anche la vendita di prodotti per l'igiene e non solo alimentari

- Spingere il commercio da asporto e a domicilio con pubblicità all'interno dei canali del Comune

- Creare un fondo comunale a rischio insolvenza per le spese indispensabili

- Sostegno per affitti commerciali

- Parcheggi quanto più gratuiti possibile

SOCIALE

- agevolazioni per acquisto pc e tablet

- aiuti per pagamento delle bollette per i costi di internet

- bonus per studenti universitari e per studenti delle superiori per acquisto di ebook e manuali

- fondo per le associazioni che hanno svolto finora servizi indispensabili alla popolazione

- sanificazione case popolari

- vendita mascherine anche nelle tabaccherie.

TASSAZIONE

- Aiuto ai commercianti con fino al triplo dei mq consentiti per i dehors e il suolo pubblico dove c'è spazio

- esenzione Tari per i mesi di chiusura imposta ai commercianti e riduzione alle utenze domestiche attingendo al tesoretto di 3 milioni rimasto in mano dell'azienda Alia

- Aumento per utenze domestiche da 4 a 6 svuotamenti del grigio (rifiuto indifferenziato) causa aumento del consumo di mascherine e dpi

- Esenzione tassa soggiorno comunale per turismo

- Imu, se l'amministrazione propone l'esenzione per soli fondi commerciali in affitto e solo ai proprietari che riducono del 50% l'affitto, il gruppo di opposizione lamenta che indicando il commercio si escludono gli artigiani, i proprietari del fondo che lavorano come commercianti non avranno esenzioni, premiato solo chi in affitto, serve censire fondi chiusi per 3 mesi e dare esenzione totale

FdI-Centrodestra per Empoli ritiene di aver raccolto un ventaglio di proposte importanti anche grazie al confronto con cittadini e militanti. L'opposizione spera di poter ritornare a discutere quanto prima di queste misure dopo dei mesi di 'istituzionalità', senza polemiche visto il grave rischio sanitario. Al momento la prima conferenza dei capigruppo è convocata al 18 maggio. Da metà febbraio è stato tenuto solo un consiglio comunale, in conferenza live.