I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti in soccorso di un 32enne in località Mangona. L'uomo, rimasto ferito, è caduto in un dirupo in una zona impervia. Sul posto anche personale del 118 intervenuto anche con Pegaso e soccorso alpino. L'uomo è finito poi in ospedale a Careggi con l'ambulanza in codice rosso.