Università via da Empoli, FdI-Centrodestra: "Raccoglieremo firme degli studenti"

Il Gruppo consiliare “Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli” critica la decisione dell’Unione dei Comuni, sostenuta anche dalla sindaco Barnini, di non procedere al rinnovo dell’accordo con l’Università degli Studi di Firenze che permise di collocare alcuni corsi di laurea ad Empoli e Vinci. “Apprendiamo con amarezza la notizia che dal territorio empolese saranno estromessi significativi corsi di laurea” – affermano i Consiglieri comunali Poggianti, Pavese e Di Rosa – “Passi indietro sulla cultura non sono mai positivi, tanto per la Città di Empoli che per quella di Vinci, ove il corso in optometria celebrava le storiche fondamenta culturali apportate dal celebre Leonardo da Vinci”.

Le motivazioni addotte dal Presidente dell’Unione dei Comuni sono individuate nella difficoltà che i Comuni del circondario hanno nel sostenere l’emergenza Covid-19, senonché il Gruppo consiliare “Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli” ritiene insufficienti tali motivazioni, sostenendo che le risorse finanziarie correnti dell’Ente dell’Unione dei comuni ben avrebbero potuto essere riallocate per sostenere le spese in questione. Inoltre, l’anno accademico, volgendo praticamente a conclusione, non necessita di ulteriori immediati stanziamenti.

“Con l’abbandono dei corsi universitari accompagnati anche dalla perdita del Tribunale di Empoli, questa città si pone su un piano di declino, ove nel prossimo futuro sarà difficile intervenire per ripristinare l’importanza e la dignità di cui vantava Empoli”, dichiara il Capogruppo Andrea Poggianti.

“Il progetto HOPE – ricordano i Consiglieri Pavese e Di Rosa - prevedeva la ristrutturazione della struttura che ospitava l’Università. Si fanno progetti, piuttosto onerosi, per toglierne poi la destinazione a metà dell’opera? A questa e a tante altre domande dovrà rispondere l’amministrazione comunale empolese e dell’Unione dei comuni”.

In questa storia “Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli” vorrà vederci chiaro. “il nostro gruppo consiliare si rende disponibile a raccogliere le istanze delle rappresentanze studentesche e riportarle nelle opportune sedi istituzionali, nel caso anche promuovendo una raccolta di firme per supportare una petizione da rivolgere alle autorità competenti”, chiosano i Consiglieri Poggianti, Di Rosa e Pavese.

Fonte: Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli