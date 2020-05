Casi pazienti positivi a Pitigliano: "Avviata verifica interna all'ospedale"

In riferimento al caso del decesso di una paziente e agli altri casi di pazienti positivi, verificatisi all'ospedale Petruccioli di Pitigliano, il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D'Urso informa che l'Azienda ha avviato una verifica interna per accertare ulteriormente la correttezza dei processi attuati e ribadisce che le scelte cliniche e il percorso di ricovero dei pazienti all'ospedale di Pitigliano sono state adeguate e hanno rispettato le procedure di controllo e sicurezza, imposte dall'emergenza sanitaria in corso.

La situazione del Petruccioli, così come negli altri stabilimenti ospedalieri della Sud Est, è presidiata e costantemente monitorata al fine di adottare tempestivamente ogni utile provvedimento in caso di eventuali nuove criticità.

La signora, risultata positiva al tampone, è stata subito presa in carico nel percorso covid. In presenza di un quadro clinico compromesso, il contagio ha peggiorato il suo stato di salute fino al decesso.

Si ricorda che tutti i pazienti eseguono il tampone prima del ricovero nei reparti, così come è puntuale la sorveglianza sanitaria da parte della Direzione di Presidio e del Medico competente sul personale che lavora in ospedale.

Al momento non sussistono elementi tali da richiedere la chiusura di un pubblico servizio come quello garantito da un ospedale, andando a creare disagi alla popolazione.

Fonte: Asl Toscana Sud Est - Ufficio Stampa