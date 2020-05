Commercio e Fase 2, Unione Mugello: "Servono misure concrete e veloci, un fondo 'ad hoc' per enti locali"

Misure locali anticrisi, misure a sostegno di esercizi e attività commerciali che hanno subito forti danni dal lockdown e dalla crisi determinata dall'emergenza Covid-19. Gli enti locali sono pronti ad attivarle, ma serve un fondo nazionale specifico e lo snellimento delle procedure burocratiche. Lo sostengono l'Unione dei Comuni, i Comuni e le associazioni di categoria delle attività commerciali del Mugello.

In una riunione in teleconferenza, convocata dal sindaco Paolo Omoboni, assessore alle Attività produttive dell’Unione dei Comuni del Mugello, i sindaci e le associazioni di categoria delle attività commerciali - Confesercenti, Confcommercio e Cna - hanno condiviso una serie proposte/azioni per favorire e sostenere la ripartenza, da finanziare tramite un fondo nazionale che si chiede al governo di istituire.

In particolare si agirebbe sulla Tari (tassa sui rifiuti) e la Tosap (tassa occupazione suolo pubblico): sulla prima con agevolazioni per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere le attività o le hanno esercitate in forma ridotta, e sull'altra, oltre all’abbattimento, con l'uso gratuito del suolo pubblico comunale per posizionare tavolini all’aperto e gazebo in modo temporaneo, sempre garantendo il distanziamento sociale. Ancora, si sollecita la creazione di un fondo specifico di sostegno per gli esercizi e le attività dei Centri Commerciali Naturali e lo sviluppo tecnologico di “App” per consentire a tutti i cittadini di individuare agilmente le piccole attività commerciali, della ristorazione e di servizio della zona che effettuano consegne a domicilio/da asporto e servizi aggiuntivi. Tra le richieste avanzate dalle associazioni di categoria, quella di una revisione degli orari d'apertura, in modo da permettere a certe attività di ampliarli.

"Vogliamo lavorare - afferma l'assessore Paolo Omoboni - per misure di sostegno alle attività che hanno sofferto la chiusura, ma che siano realizzabili. E senza un intervento del Governo i Comuni si troveranno in difficoltà ad applicare azzeramenti e riduzioni delle tasse o imposte locali. Il nostro obiettivo è quello di lavorare insieme come Unione per avere delle misure omogenee nei nostri comuni. Appena uscirà il nuovo decreto del Governo - sottolinea - ci riuniremo di nuovo con le associazioni di categoria per concertare gli interventi".

Fonte: Unione dei Comuni del Mugello - Ufficio Stampa