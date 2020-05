Coronavirus, il PD di San Miniato lancia una campagna di ascolto per le problematiche delle categorie sociali

Il PD di San Miniato lancia una campagna di ascolto per registrare le problematiche delle varie categorie sociali derivanti dal Covid 19. La segreteria del partito, riunitasi in video conferenza, ha deciso di organizzare una campagna di ascolto dei vari settori merceologici, imprenditoriali e sociali.

"Questo progetto - dice la segretaria comunale Azzurra Bonaccorsi - vuole dimostrare che il PD è vicino alla gente in questo drammatico momento storico. La pandemia ci ha colto tutti di sorpresa, e nonostante che il Governo si sia mosso subito per dare risposte concrete, si sono creati anche confusione e ritardi nell’aiuto ai tanti disoccupati e alle aziende e negli interventi più capillari nel sociale”.

“La gente ha sempre più bisogno di avere certezze sul proprio futuro, sul posto di lavoro, sulla scuola dei propri figli - prosegue - e le aziende sono in attesa di indicazioni più precise per accedere al credito in modo da allontanare il più possibile il rischio chiusura. Oggi il danno più grave è sicuramente la perdita dei posti di lavoro derivante dalla chiusura di attività produttive, in particolare le piccole aziende artigiane i commercianti, e le attività legate al turismo. Perdere questo patrimonio sarebbe un danno così grave che potrebbe riflettersi nel futuro, mettendo la nostra società in una situazione di grave recessione.”

Per tutti questi motivi il PD di San Miniato vuole essere vicino ai problemi della gente. La segreteria del partito si è messa in moto creando gruppi di ascolto nei seguenti settori:

• scuola infanzia e cultura

• artigiani e commercianti

• sport e terzo settore

• attività produttive giovani e lavoro

• parrucchieri e servizi alla persona

• libere professioni

• sanità e sociale

• turismo ricettività bar & ristoranti tartufo.

• famiglia anziani e disabilità

• mobilità sostenibile e riqualificazione ambientale

Ogni gruppo di lavoro organizzerà con i rappresentanti del settore una videoconferenza dove gli interessasti esporranno le proprie difficoltà e le proprie necessità. Una volta che la campagna di ascolto sarà terminata la Segreteria del Partito Democratico, insieme ai rappresentanti dei circoli, produrrà un documento che potrebbe essere utile alla amministrazione locale per valutare in modo più capillare le problematiche del territorio.

"La segreteria del PD - conclude la segretaria - si farà carico dei vari problemi che le saranno posti e questo sarà sicuramente da stimolo per un dibattito atto a individuare possibili soluzioni".

Oltre alle conferenze di settore, infine, il PD di San Miniato ha deciso anche di attivare un numero diretto di ascolto con i propri iscritti e simpatizzanti. Il servizio sarà attivo tutti i giorni (sabato e domenica esclusi) dalle 18 alle 20 telefonando al numero 353-3016062.

La segreteria del PD di San Miniato