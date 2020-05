Coronavirus, in 15 sorpresi a tavoli mahjiong: piovono denunce e multe

Sono stati denunciati 15 cittadini cinesi sorpresi dall'Unità investigativa della Municipale a giocare d'azzardo. I giocatori, uomini e donne di cittadinanza cinese residenti o domiciliati a Prato e provincia, nonostante il periodo di emergenza sanitaria non hanno rinunciato al gioco d’azzardo, ritrovandosi a giocare a mahjiong nell’abitazione di una di loro.I giocatori sono stati sorpresi ai tavoli da gioco dall’Unità Investigativa della Municipale e denunciati per la partecipazione al gioco d’azzardo. L’affittuaria dell’appartamento, J.H. di 49 anni, è stata invece denunciata per l’esercizio di gioco d’azzardo che prevede una pena più grave. Sui tavoli da gioco sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro un totale di più di 6mila euro.Tutte le persone presenti sono state inoltre sanzionate amministrativamente per la somma di 400 euro ciascuno, per aver violato le disposizioni del DPCM contro il diffondersi del Coronavirus, avendo dato luogo ad assembramento, anche se n luogo privato.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa