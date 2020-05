Coronavirus, test sierologici rapidi anche presso gli ambulatori della Misericordia di Empoli

I test sierologici rapidi per il Covid-19 possono essere fatti anche presso gli ambulatori della Misericordia di Empoli. Tramite la Rete degli Ambulatori delle Misericordie, infatti, è possibile prenotare questi importanti test sia da parte di chi ha diritto ad averlo gratuito (le categorie rientranti nelle ordinanze della Regione Toscana n° 23, 39, 54), sia da chi lo vuol effetturare privatamente.

Gli ambulatori della Misericordia di Empoli si trovano in via Cavour 43/B (dietro la filiale del Credite Agricole) e svolgono regolarmente attività con i propri specialisti nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza adottati in questo periodo. Per avere tutte le informazioni sia riguardo ai test sierologici che alle altre prestazioni è sufficiente chiamare allo 0571/534915

Fonte: Misericordia di Empoli