Da Confesercenti l'ok all'estensione di suolo pubblico a Pontedera

“Sono ore cruciali per la tanto attesa ripartenza di attività come ad esempio ristorazione, abbigliamento e cura delle persone. La data del 18 maggio sembra possa essere confermata almeno per la Regione Toscana. Noi siamo pronti e apprezziamo anche lo sforzo del Comune di Pontedera con il suo piano “Open”. E’ il presidente Valdera di Confesercenti Luca Sardelli a commentare l’ultimo incontro avuto con l’amministrazione comunale proprio incentrato sulla ripartenza a questo punto di tutte le attività. “Nel verbale della riunione era chiara la posizione di Confesercenti – spiega Sardelli – sul suolo pubblico con una richiesta ufficiale di estensione degli spazi in concessione per i pubblici esercizi, ovviamente a tariffa invariata. A noi infatti non ci basta una semplice richiesta di riduzione o una ancor più generico appello ad erogare liquidità alle attività. La nostra posizione sull’estensione del suolo pubblico è stata recepita dal sindaco Franconi e dall’assessore Puccinelli che per questo ringraziamo. Proposta che abbiamo già formulato anche agli altri Comuni della Valdera che non hanno ancora previsto un intervento in tale senso”. La conclusione di Luca Sardelli: “A livello nazionale ci siamo spesi con forza affinchè il governo inserisse nel suo nuovo provvedimento fiscale sia uno sostegno economico ai Comuni per permettere l’abbattimento fino alla cancellazione della tassa suo suolo pubblico. E poi finalmente un intervento di ristoro per bollette e affitti delle attività commerciali che, secondo noi giustamente, deve arrivare dal governo centrale e non certo dai Comuni”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio stampa