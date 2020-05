Buongiorno oggi ringrazio il mio amico Marco da Empoli a cui piace molto cucinare, fortunata è sua moglie Susanna perché molte volte è lui che prepara il pranzo o la cena.

Marco è molto bravo in cucina e ha fatto un ottimo dolce con crema pasticcera e lo ha decorato con le fragole. Le foto mi sono state gentilmente concesse da Marco.

Per fare chiarezza sulle tipologie di farine e cosa si intende per farina debole o forte vi rimando a due link:

www.casadivita.despar.it/diverse-forze-delle-farine/

www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/

Dolce con crema pasticcera e fragole

Ingredienti per la pasta frolla

250 gr di farina debole

100 gr di zucchero a velo

150 gr di burro freddo

40 gr di tuorli (2 uova grandi o 3 piccole)

1 pizzico di sale

Buccia di un limone non trattato grattugiato

Bacca di vaniglia

Per la crema

600 gr di latte intero fresco

150 gr di panna fresca

225 gr di zucchero bianco

225 gr di tuorli (circa 12 uova o 14 dipende dalla grandezza)

27 gr di maizena

27 gr di amido di riso

Buccia di un limone

Bacca di vaniglia o vaniglina

Un pizzico di sale

Fragole per decorare

Tortiera di cm 25

Il dosaggio di questa ricetta è per avere una crema molto abbondante e più corposa

Preparazione per la pasta frolla:

mettete i rossi con lo zucchero e lavoratelo un pochino e poi aggiungete il burro freddo tolto dal frigo e poi lavoratelo fino a farlo amalgamare. Dopo aggiungete la farina, setacciata, poco alla volta, poi tagliate ad un lato la bacca di vaniglia e con un coltellino raschiate il suo contenuto e mettetelo dentro all’impasto e poi la scorza grattugiata di un limone e dopo impastate solo un paio di minuti non di più. Formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola e mettetelo in frigo un paio d’ore o in freezer (a seconda della fretta), una volta tolto dal frigo si spezzetta a pezzi con le mani e con un po’ di farina ci si aiuta a rimpastare velocemente e per poco circa un minuto e si forma di nuovo un panetto che stendete con il mattarello fino all’altezza di un centimetro e lo mettete in una teglia già imburrata o tortiera, bucherellate la pasta con i rebbi di una forchetta e potete metterci un peso come fagioli o ceci secchi e infornate (forno preriscaldato) a 170/180 gradi per 20 minuti. Fate raffreddare la pasta frolla.

Prepazione della crema

In un pentolino mettete il latte e la panna fresca , aggiungete la bacca di vaniglia (tagliatela per lungo e prelevate i semini al suo interno, ma poi potete anche aggiungere il baccello tagliato a pezzetti) e la scorza di un limone, fate riscaldare senza mai portare ad ebollizione. Montate i tuorli con lo zucchero, l’amido di mais, la maizena, un pizzico di sale, mescolate di continuo fino ad ottenere un composto spumoso e poi versatelo e passatelo ad un colino in modo da togliere la scorza del limone e la bacca di vaniglia dentro al latte e abbassate al minimo il fuoco e poi girate con la frusta elettrica per 10 secondi e la crema è fatta. Toglietela dal fuoco. La crema deve raffreddare il più velocemente possibile per questo , mettetela in una pirofila ben pulita e poi copritela con la pellicola trasparente questa deve essere proprio a contatto con la crema, che non si formi aria e spazio, perché in caso contrario farebbe l’acqua e si smonterebbe. Appena coperta mettetela in frigo per una 15 di minuti per far abbassare la temperatura. Quando la crema sarà raffreddata assemblate la vostra torta. Mettete la crema all’interno della vostra torta di pasta frolla e livellatela fino al bordo e poi prendete le fragole che avete tagliato a rondelle e decoratela. Io ho utilizzato le fragole ma voi potete decorarla con la frutta che vi piace di più. Per lucidare la frutta prendete la colla di pesce e fatela sciogliere in acqua tiepida e poi applicatela sopra alla frutta con un pennellino.

Marco da Empoli

