@Firenze.creative.challenge, la Consulta Provinciale degli Studenti informa

Ragazzi e ragazze,

vogliamo, con questo comunicato, tenervi aggiornati sullo sviluppo del concorso promosso dalla Consulta provinciale degli Studenti di Firenze. Sono trascorse due settimane da quando la quinta Commissione “Cultura e Attualità” ha lanciato il contest “Firenze Creative Challenge”. Tutto procede a gonfie vele, tantissimi contenuti sono già stati pubblicati sulla pagina Instagram (@Firenze.creative.challenge): elaborati sulla Liberazione e spunti di riflessione sul concetto di paura; grafiche, disegni spettacolari, e anche qualche giovane musicista che si è fatto coraggio e ha mostrato il proprio talento. Giovedì 7 Maggio è terminata la seconda sfida a tema “paura” lasciando spazio al “sogno”, ricordiamo che i musicisti non hanno l’obbligo di rispettare la scadenza settimanale, ma hanno due settimane di tempo per presentare un progetto dall’inizio della sfida. L’iscrizione rimane aperta a tutti gli studenti della provincia dai 16 ai 19 anni, vi aspettiamo numerosi in una delle seguenti categorie: musica/canto; fotografia/grafica; disegno; scrittura.

La Consulta Provinciale degli Studenti

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail a: consultadifirenze@gmail.com

specificando nell’oggetto “firenze creative challenge”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa