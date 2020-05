Il Pd fiorentino incontra via web il mondo della sanità

È in programma mercoledì prossimo, 13 maggio, un incontro pubblico via web organizzato dal Partito Democratico con gli operatori del mondo della sanità per conoscere esperienze, buone pratiche e anche limiti del sistema sanitario, messo a dura prova dall’emergenza pandemia.

Il PD Cittadino di Firenze, Metropolitano e il Gruppo Consiliare del Comune, nell’ambito della Campagna di ascolto del Pd Regionale sulla Sanità, hanno invitato tutti gli attori in campo, dalle associazioni professionali di medici e infermieri a quelle del volontariato e dei cittadini, Società della Salute e altri operatori del settore.

Per Il Pd ci saranno il segretario comunale e metropolitano, Andrea Ceccarelli e Marco Recati, e il capogruppo in Comune Nicola Armentano.

L'incontro sarà trasmesso in diretta Facebook alle 21 sulla pagina 'Partito democratico Firenze'.

Fonte: Partito Democratico Coordinamento Metropolitano e Cittadino di Firenze