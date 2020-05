Pubblicate le graduatorie di nuova ammissione per le scuole dell'infanzia senesi

Nel sito dell'amministrazione al link https://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/Scuole-dell-infanzia-comunali/Graduatorie sono state pubblicate le graduatorie di nuova ammissione per le scuole dell'infanzia comunali per il prossimo anno scolastico 2020/2021, compresa quella provvisoria dell'Asilo Monumento, per la quale le domande dei piccoli residenti nella zona sono superiori al numero dei posti disponibili.

Eventuali ricorsi, motivati e corredati da idonea documentazione potranno essere presentati scrivendo a: Direzione Istruzione e nuove generazioni, Casato di Sotto 23, Siena, oppure inviando una pec a comune.siena@postacert.toscana.it entro il prossimo 22 maggio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri dell'ufficio 0577 292388/292359/292479 oppure inviare una mail a asili@comune.siena.it

Fonte: Comune di Siena - Uffiico Stampa