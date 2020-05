Buongiorno e buon giovedì Santo la ricetta di oggi l'ho scelta pensando proprio alla Pasqua, è un dolce Pasquale, Scarcella integrale al miele, originario della cucina pugliese in particolare della zona di Foggia. Ho trovato la ricetta in un giornale di cucina.

Auguro a tutte\tutti voi una Buona Pasqua.

Scarcella integrale al miele

Ingredienti per 8 persone

400 gr di farina integrale

100 gr di farina tipo 0

2 uova più da 1 a 4 uova per la decorazione

125 gr di burro

100 gr di miele millefiori

125 gr di latte più 2-3 cucchiai

Mezzo cucchiaino di lievito per dolci

Sale

2 cucchiai di zuccherini bianchi per la decorazione