Test sierologici gratuiti, Montemagni (Lega): "Includere guardie giurate e addetti antitaccheggio"

"Crediamo-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega- che sia immotivato da parte della Regione aver escluso alcune categorie lavorative dalla possibilità di essere sottoposte gratuitamente ai test sierologici. Ci riferiamo, ad esempio alle guardie giurate ed a tutti quegli addetti ai servizi di controllo, come quelli preposti all'antitaccheggio nei supermercati e centri commerciali. Se è stata una dimenticanza-precisa l'esponente leghista-occorre rimediare immediatamente; se, poi, invece è stata fatta volutamente questa scelta, allora la riteniamo colpevolmente discriminatoria verso dei lavoratori che hanno proseguito la loro attività, nonostante l'emergenza Coronavirus." "I venti euro per sottoporsi al test-sottolinea la rappresentante del Carroccio-non sono una cifra onerosa, ma ciò non toglie che i predetti dipendenti non debbano essere equiparati ad altri che, viceversa, possono farlo gratis." "Invitiamo, quindi-conclude Elisa Montemagni-la Regione a muoversi immediatamente in tal senso, per scongiurare il fatto che il Covid-19 crei lavoratori di Serie A e di Serie B."

Fonte: Gruppo Lega - Ufficio Stampa