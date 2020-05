Buongiorno il primo di maggio è stato il mio compleanno e sul gruppo Cucinare che bontà su Fecebook ho postato due foto di me. Una scatta al mattino dove ho finito di preparare il dolce di mele che dovevo solo mettere in forno a cuocere, l'altra foto scattata dopo cena che sto aprendo lo spumante e mi appresto a spegnere la candelina, si solo una sola, per comodità, gli anni iniziano ad essere troppi, ma non volendo rinunciare ad esprimere il desiderio ne metto sempre una.

In radio quando soprattutto mi collego il sabato mattina con la Serena e Patrizia mi prendono in giro chiedendomi se in questo periodo del Covid 19 ho cucinato il pane, la pizza e i dolci. Così ho accettato la sfida e ho iniziato due settimane prima al mio compleanno a cucinare una volta a settimana il dolce alle mele. Avevo anche da finire una farina che ormai era da tempo nel pensile in alto della mia cucina e quasi completamente piena, anche per questo mi hanno preso in giro di questa farina che era da poco e lo ammetto scaduta ahahahahahha. Ma non potevo buttarla via e mi sono informata su google e la farina se non ci sono ospiti indesiderati, è stata chiusa bene la potete consumare anche dopo tre mesi. Ma non fate come me, finitela in tempo, grazie.

Fatta tutta questa premessa ho cucinato il mio primo dolce mangiabile ed ogni volta che l'ho cucinato, per tre volte fino ad adesso mi è venuto sempre meglio, molto buono. Ho preso la ricetta da #fattoincasadabenedetta (www.fattoincasadabenedetta.it/) una ricetta semplice per un dolce che potete mangiare ad ogni ora, ed è perfetto per la colazione. Io che non bevo mai il latte, la mattina ho fatto colazione con latte e una bella fetta del mio dolce alle mele, a me piace molto inzupparlo, che goduria, buonissimo.

Io ho messo anche due mele e mezzo all'interno dell'impasto e l'altra metà l'ho utilizzata per decorare, dipende sempre dalla loro grandezza.

La foto che vedete in primo piano l'ho scattata io.

Torta di mele semplice

Ingredienti

3 uova

150 gr di zucchero

50 ml di latte

60 gr di burro

300 gr di farina

1 bustina (16 gr) di lievito per dolci

2 mele grandi

Preparazione:

Prepariamo insieme la torta di mele, per prima cosa rompiamo le uova in una ciotola e iniziamo a mescolare con l'aiuto delle fruste elettriche. Aggiungiamo poi, sempre continuando a mescolare, lo zucchero, il latte e il burro sciolto. Versiamo la farina un po' alla volta, la bustina di lievito per dolci e amalgamiamo fino ad ottenere un impasto senza grumi. Prendiamo le due mele grandi, sbucciamo mezza mela, tagliamola a pezzettini con un coltello e mescoliamola all'impasto con un cucchiaio di legno. Useremo il resto delle mele per la decorazione. Prepariamo una teglia da forno, io ne ho utilizzata una da 24 cm di diametro, ben unta e infarinata e versiamoci l'impasto. Sbucciamo e tagliamo il resto delle mele a fettine sottili e decoriamo la torta, sistemando gli spicchi su tutta la superficie della torta. Cospargiamo infine la superficie della torta di mele con un pochino di zucchero. Portiamo la torta a cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per 45 minuti circa oppure in forno ventilato, preriscaldato a 170° per 45 minuti circa. Una volta cotta la torta lasciamola raffreddare, estraiamola poi dallo stampo e serviamola, magari accompagnata da una bella spremuta di arancia fresca.

Michela R.

