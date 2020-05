Un cast di grandi nomi per "Domani", un progetto musicale dedicato alla raccolta fondi per la Protezione Civile

Il progetto, per la produzione artistica di Simone Papi, Loris Di Leo, Alessandro Sgherri, nasce e prende forma nel periodo di quarantena, parte dalla toscana e coinvolge un cospicuo numero di artisti (Cantanti, Musicisti, arrangiatori, tecnici) provenienti da mondi diversi come Teatro, Musical, Jazz, Classica, Lirica e Pop. Madrina del Progetto Drusilla Foer (personaggio televisivo recentemente ospite fisso da Chiambretti).

Il materiale video e audio è stato registrato dagli artisti con i mezzi che ognuno aveva a disposizione con notevoli difficoltà sia tecniche che pratiche dovute alla limitazioni imposte dalla quarantena.

La canzone dal titolo “Domani” è stata volutamente concepita con uno spirito corale dove i cantanti si alternano e duettano nella prima parte per poi diventare parte integrante di un coro composto appunto da eccellenti e noti professionisti del panorama musicale italiano, accompagnati da una

Band di strumentisti che hanno tutti insieme, ma a distanza, voluto dare un piccolo, ma grande, contributo artistico a fine benefico dalla propria abitazione.

Il Video è abbinato al conto corrente della Protezione Civile dedicato alla raccolta fondi destinata per l’acquisto di materiale medico necessario per continuare a combattere la pandemia che ha cambiato le nostre vite.

Cantanti Principali:

Alessandro Canino, Alessandro Sgherri Daniele Montenero, Debrah, Drusilla Foer, Graziano Galatone, Mary Loscerbo, Petra Magoni, Silvia Querci, Stefano Sani, Yaser Ramadan.

Musicisti:

David Dado Pecchioli –Drums, Loris Di Leo-Piano, Marco Carnesecchi-Guitar, Mauro Lallo-Bass, Simone Papi- Keyboards.

Con la partecipazione di:

Andrea Pozzuoli, Arianna Rondina, Claudio Lumetta (Homo Sapiens), Claudio Pinori, Daniel Buralli, Daniele Cei, Diletta Zipoli, Elena Profeti, Elena Talenti, Enrico Santacatterina, Fabio Alderighi, Fabrizio Buccini, Fulvio Vasarri, Giada Masoni, Guya Canino, Irene Colzani, Lisa Buralli, Luana Girgenti, Lucia Sergenti, Marco Miglietta, Matteo Masi, Maurizio Galleni, Maurizio Tomberli, Max De Palma, Nadia Guelfi, Nicola Naldi, Pedro Bonome Menendez, Sabrina Talini, Samuele Borso, Sara Ferrini, Silva Ghelardoni, Simone Calamai, Tommaso Faglia, Veruska Corrieri, Walter Savelli.

Musica e arrangiamento di: Alessandro Sgherri, Loris Di Leo, Maria Loscerbo, Simone Papi; Mastering: Tommaso Bianchi; Editing Video: Maurizio”Nejo” Bianchi; Testo: Gianluca Gori; Mix engineering: Andrea Bertini;

Edizioni musicali: STARGATE Edizioni Musicali s.r.l.s.

Fonte: Ufficio Stampa