Buongiorno ho trovato questa ricetta in una rivista di cucina vegetariana e mi è piaciuta molto e volevo condividerla con voi.

I carciofi sono di origine mediterranea, hanno proprietà depurative soprattutto per il fegato, digestive e anti colesterolo. Il carciofo è ricco di sali minerali come il potassio e i sali di ferro.

La produzione di carciofi è in tutta la Toscana ma in particolare nella zona dei comuni di Empoli, Certaldo e Firenze. Il carciofo empolese è di colore verde intenso tendente al violaceo, ha una consistenza tenera e compatta. Il gusto è delicato, si confeziona a mazzi con tutto il gambo perché non presenta spine. Si produce da aprile a giugno.

Questo tipologia di carciofo è di antica origine ed era conosciuta in Toscana in periodi precedenti al 1800. Il nome carciofo Empolese si trova in alcuni documenti dell'inizio del 1900, grazie alla diffusione della produzione di carciofi per il mercato.

Zuppa di carciofi con parmigiano, salvia e nocciole

Ingredienti per 4 persone

600 gr di carciofi

200 gr di patate

200 gr di topinambur

Brodo vegetale

1 scalogno

Salvia

Olio extravergine di oliva

4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

40 gr di nocciole

Aceto

Sale e pepe

Preparazione

Mondate i carciofi eliminando le foglie più esterne e la parte terminale del gambo. Pareggiate le punte e tagliatele a metà. Rimuovete il fieno all’interno. Tagliateli a fettine e poneteli in una ciotola con acqua acidulata con un limone (questo per non farle annerire). Sbucciate i topinambur e le patate e tagliatele a fettine. In una casseruola fate appassire lo scalogno tritato in un giro d’olio fino a quando non sarà trasparente. Aggiungete patate, topinambur e carciofi, fate rosolare qualche istante. Coprite con il brodo e portare a bollore. Proseguite la cottura fino a quando le verdure non saranno morbide a sufficienza da essere frullate. Aggiustate di sapore se necessario. Preparate le cialdine di parmigiano: ritagliate dei quadrati di carta forno e ponete al centro di ciascuno un cucchiaio di parmigiano. Aiutandovi con il dorso del cucchiaio distribuitelo a forma di cerchio e ponete, un foglietto alla volta, nel microonde alla massima potenza per 1 minuto. Se non avete il microonde utilizzate il forno in questo caso mettete ogni foglietto sulla placca da forno,e a forno preriscaldato a 150 gradi per qualche minuto, fino a che il parmigiano inizierà a sciogliersi. Togliete dal forno o microonde e fate raffreddare. Staccate delicatamente le cialde ottenute dalla carta forno. Riducete le verdure in crema con un frullatore a immersione, trasferite nei piatti e aggiungete le cialdine di parmigiano. Decorate con le nocciole tostate a tritate grossolanamente, salvia e un filo d’olio.

