"Annullare Imu e Cosap a Capraia e Limite": la richiesta dalla lista Impegnarsi

Essere pratici e cercare di dare una spinta all'Amministrazione Comunale per fare qualcosa di concreto per i nostri cittadini é uno dei nostri compiti. Spesso siamo stati criticati come gruppo "salva ambiente", ma dinanzi a una situazione sanitaria di questo genere, non possiamo rischiare nulla e cercare di fare il più possibile per preservare il decoro urbano e la salute dei nostri compaesani é la priorità.

Proprio a tal proposito si chiede con la prima interrogazione chiarimenti sul programma del taglio dell'erba per evitare zone del Comune di seria A e serie B, che se non ben effettuato, come purtroppo accade negli ultimi anni per carenze organizzative, può portare il proliferare di focolai di zanzare.

La seconda, ma non meno importante, è una mozione per dare una mano al commercio, presa sulla falsa riga di Comuni come Montelupo, Empoli e Fucecchio, che nonostante abbiano l'Amministrazione dello stesso partito, si sono mossi per non lasciare indietro il commercio del paese.

Per questo motivo reputiamo doveroso proporre, per evidenti necessità sociali ed economiche, la richiesta per annullare nell'anno corrente il pagamento dell'IMU e della COSAP per i commercianti. Una piccola mano che l'amministrazione in piena autonomia può dare al cittadino senza aspettare burocrazia e decreti con i quali si tarda a liquidare i finanziamenti promessi a marzo".

Claudio Ometto capogruppo "Impegnarsi per Capraia e Limite"

Edoardo Monticelli commissione "Assetto del territorio"