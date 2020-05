Riceviamo e pubblichiamo questa nota-appello per conto di un gruppo di 19 asili nido privati del terrritorio fiorentino che, senza un intervento immediato da parte delle istituzioni, rischiano di non poter riaprire a settembre. Nel futuro di questi asili sono coinvolti oltre 80 dipendenti e più di 400 bambini. Ecco il testo integrale

Se neppure nel prossimo decreto saranno compresi aiuti per gli asili nido privati tante strutture della provincia di Firenze saranno costrette a chiudere definitivamente.

Le decine di asili nido non convenzionati di Firenze potrebbero non riaprire a settembre se non ci sarà un intervento di sostegno: chiusi dal 5 marzo, quindi senza il pagamento delle rette, unica voce di introito, e con le spese rimaste immutate, gli asili oggi sono in ginocchio. A lanciare l'allarme un gruppo di 19 strutture fiorentine.

Il rischio oggi è che questi asili vengano esclusi anche dai provvedimenti contenuti nel “Decreto Rilancio” di cui si attende la pubblicazione. E' indispensabile che questi nuovi benefici riguardino tutti gli Asili Nido, strutture autorizzate e sottoposte ad ogni tipo di controllo e di vigilanza e che comunque contribuiscono a offrire i posti che i nidi pubblici non riescono a garantire, fornendo così un servizio di interesse pubblico a tutti gli effetti.

Sottoscrivono questo appello:

Klab Kids

Vispa Teresa

Piccolo Principe

Playgroup

Happy Kids

Le Maghe Magò

Il Tappeto Volante

Il Gatto con gli stivali

Canadian Island

La Pirilla

Mon ciccì

Pappappero

Cucciolo d'Oro

Cubo magico

Il Piccolo Simba

Bon bon

Il castello incantato

Bubusettete

La Margherita