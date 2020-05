Cavalcavia dell'Affrico, chiusure e sensi unici alternati per lavori

Iniziano domani i lavori di ripristino dei giunti di dilatazione del Cavalcavia dell'Affrico. L'intervento sarà effettuato in fasi successive in orario 9-19. La prima prevede provvedimenti di circolazione sulla direttrice piazza Alberti-via Lungo l'Affrico con la chiusura della semicarreggiata in direzione via Lungo l'Affrico e il senso unico alternato sull'altra semicarreggiata; nella seconda il cantiere si sposterà sulla semicareggiata in direzione di piazza Alberti che quindi verrà chiusa mentre nell'altra scatterà il senso unico alternato. Termine previsto 16 maggio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa