Chalet San Miniato, affidamento per il 2020: tra le clausole prescrizioni anti-Covid19

Il Comune di San Miniato ha diramato un avviso pubblico per la gestione del servizio bar caffetteria allo Chalet dei Giardini Pubblici Bucalossi nel centro storico di San Miniato, dalla data di stipula del contratto, fino al 10 gennaio 2021. L'indagine di mercato riguarda le associazioni locali di promozione culturale, sociale, sportive e di volontariato iscritte all’albo comunale, in possesso dei requisiti morali, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnico-professionale. La concessione da parte dell'ente all'associazione che si aggiudicherà il bando è di 11.200 euro oltre Iva.

Il servizio comprende, tra i tanti punti elencati nel bando:

- servizio di bar caffetteria con somministrazione di alimenti e vivande, nel rispetto delle normative vigenti in materia;

- orario di apertura al pubblico al pubblico dalle 17:00 alle 24:00 tutti i giorni e dalle 08:00 alle 14:00 il martedì, giorno di mercato settimanale;

- possibilità di somministrazione alimenti in locale temporaneamente allestito in aderenza allo Chalet nei mesi di novembre e dicembre in contemporanea con la Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana o altre norme vigenti;

- pulizia giornaliera e sanificazione con adeguati prodotti dei locali della struttura e della relativa area di pertinenza esterna, la pulizia dovrà riguardare anche arredi e attrezzature e dovrà essere accurata e integrata con i lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento della struttura.

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 non è previsto un sopralluogo alla struttura.

Le manifestazioni di interesse da parte dei concorrenti dovranno pervenire in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Comune di San Miniato al sito https://start.toscana.it

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, mediante piattaforma telematica START è fissato entro le ore 12 del 26 maggio.