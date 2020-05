Coronavirus, diretta social a Barberino Tavarnelle 'anti-bufale'

Se indosso più di una mascherina sono protetto dal Coronavirus? Il virus si trasmette per via alimentare? La suola delle scarpe porta il virus in casa? Sono alcune delle domande che nel mondo del web e dei social si sono tradotte in una lunga sequenza di fake news. Le cosiddette bufale, dalle quali occorre tenersi a distanza ed evitare che abbiano carattere divulgativo, sono le notizie che dall’avvio dell’emergenza sanitaria mistificano la verità e causano disinformazione. Per aiutare i cittadini a fare chiarezza sui temi che riguardano la pandemia, gli aspetti attuali del contagio da Covid-19, i comportamenti più corretti da assumere in questa fase, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali, il Comune di Barberino Tavarnelle si propone di creare una piazza virtuale di respiro internazionale con il coinvolgimento di esperti e medici che assumeranno il ruolo di debunker.

L’iniziativa “Bufale e dintorni: se le riconosci le eviti”, nata da un’idea condivisa con il cardiologo Roberto Comi, parte dalla necessità di mettere i puntini sulle i e smascherare le notizie false e antiscientifiche che in questi tre mesi si sono diffuse virtualmente. L’incontro, organizzato venerdì 15 maggio alle ore 21 e trasmesso in versione live dalla pagina Facebook del Comune di Barberino Tavarnelle e dal profilo del sindaco David Baroncelli, si terrà con il medico il cardiologo Roberto Comi e l’epidemiologo israeliano Nadav Davidovitch, membro della task force Coronavirus, attivata dal Ministero della Sanità dello Stato di Israele e direttore della scuola di Sanità pubblica dell’Università di Ben Gurion del Negev, nonché parte dell’organismo Association of Schools of Public Health in European Region.

“Le fake news hanno un alto indice di pericolosità per la salute della comunità in quanto inducono i cittadini ad assumere comportamenti non corretti e inadeguati – dichiara il sindaco David Baroncelli – sarà un’occasione per confrontarsi e disquisire sulle problematiche e gli stadi della crisi epidemiologica”. L’incontro vuole accendere i riflettori sulle verità scientifiche della pandemia, fornire indicazioni chiare su come prevenirla e affrontarla in questa fase, spiegare il percorso di studi e ricerche che mira allo sviluppo della cura e del vaccino che dovrà annientare le molecole killer del Covid-19.

Al centro dell’incontro l’interazione tra i relatori e cittadini che potranno porre le loro domande in chat o inviare le richieste di chiarimento nei giorni che precedono la diretta, entro venerdì 15 maggio alle ore 18, contattando l’ufficio stampa del Comune: cinziadugo@gmail.com.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa