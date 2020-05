Corsi universitari, Scipioni (Lega) contro Torchia: "Ascolti il dottor Fossetti"

"Incredibile che il sindaco trovi sbagliato erogare nuove risorse da parte dei comuni per organizzazioni nuovi corsi universitari . Il comune di Vinci è un ente fortemente indebitato, proprio ora si fa scrupolo di risparmiare su progetti che hanno una ricaduta diretta sul territorio, sulle istituzioni che portano ricchezza e lustro alla collettività". Dichiara il capogruppo della Lega Alessandro Scipioni.

"Dovrebbe essere ascoltato il richiamo del Dr. Alessandro Fossetti dell' Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria, che ha chiaramente denunciato l'indifferenza del comune verso un corso che da ben cinquant'anni anni sta portando lustro e ricchezza al nostro territorio. Da questo mostro burocratico dell'Unione non ci siamo mai aspettati niente, valutandolo sempre come un carrozzone inutile soprattutto nel rapporto costi-benefici. Ma questa è l'ennesima riprova dell'incapacità del comune di Vinci nell'investire in ciò che può portare ricchezza al territorio. Dopo non aver fatto nulla per le attività produttive, adesso ci mancherebbe solo di demotivare l'istituto a restare".

Fonte: Ufficio stampa