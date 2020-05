Furti nei cimiteri a Santa Croce e Staffoli, Cdx: "Quando arrivano le telecamere?"

”In queste ore sono pervenute alla nostra attenzione segnalazioni inerenti a furti avvenuti all’interno dei nostri cimiteri comunali collocati nel Capoluogo e nella frazione di Staffoli, in entrambi i cimiteri sarebbero stati trafugati ornamenti funebri in porcellana e in bronzo e sempre da quanto ci è stato riferito, dal cimitero di Santa Croce sull’Arno, sarebbero stati portati via anche manufatti in rame.” I consiglieri del gruppo “Per un’altra Santa Croce”, espressione dei tre partiti di centrodestra, a seguito delle segnalazioni ricevute hanno presentato un’interpellanza chiedendone la sua discussione nel prossimo consiglio comunale.

Sulla vicenda interviene Marco Rusconi: “Questi furti oltre che un danno morale, rappresentano anche un danno economico e sono stati perpetrati da persone che hanno sfruttato il periodo di distanziamento sociale per violare luoghi sacri per noi e per i nostri cari, un vile gesto di sciacallaggio da condannare e combattere con tutti i mezzi a disposizione”.

La staffolese Benedetta Cicala evidenzia invece come: “solo a Staffoli sono almeno 15 le tombe profanate” – e aggiunge – “durante consigli comunali e dibatti passati sul tema delle telecamere di videosorveglianza, questa amministrazione aveva espresso la volontà di installare diverse telecamere sul territorio, cimiteri compresi, chiediamo adesso tempi certi al fine di evitare il ripetersi di episodi tanto incresciosi”.

Nell’interpellanza i consiglieri chiedono quindi al Sindaco un cronoprogramma con date precise in merito all’installazione di telecamere di videosorveglianza nei pressi dei cimiteri e sollecitano nuovamente l’ente affinché si doti nel più breve tempo possibile di tali strumenti al fine di evitare il ripetersi di episodi così gravi che ledono la sensibilità dei cittadini i quali, dopo un periodo così buio, chiedono semplicemente di poter visitare le tombe dei propri cari senza trovarle profanate.

Qui l'interpellanza.

Fonte: Gruppo consiliare "Per un'altra Santa Croce" - Ufficio stampa