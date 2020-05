Nuovo regolamento Cosap della Città Metropolitana di Firenze

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il rendiconto per l'utilizzo di proventi da sanzioni amministrative pecunarie comminate dalla Polizia provinciale della Città Metropolitana (a favore Pd e Territori Beni Comuni, contrario il Centrodestra); il rendiconto della gestione 2019 (Pd a favore, contrari Centrodestra e Territori) e due Regolamenti, quello generale delle entrate e della riscossione coattiva (a favore Pd e Territori, astenuto il Centrodestra) e quello per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche-Cosap (a favore Pd, astenuto il Centrodestra, contrario Territori Beni Comuni).

Il nuovo Regolamento Cosap che, come ha spiegato Monica Marini, consigliera delegata alla materia, disciplina in maniera organica la materia e rendere più agevole l'applicazione delle norme da parte dell'utenza, conferma gli importi dei diritti di istruttoria, di sopralluogo e delle tariffe attualmente applicate, con le relative agevolazioni e sanziono previste per il mancato pagamento spontaneo degli importi divuti. In considerazione dell'emergenza sanitaria, vengono differiti rispettivamente al 30 giugno e al 31 luglio i termini di pagamento di cui agli articoli 26 (aziende di erogazione di pubblici servizi) e 29 (agevolazioni) per l'anno in corso, in linea con i provvedimenti adottati dal Governo in materia di tributi erariali.

I Consiglio ha approvato all'unanimità la delibera con le indicazioni per il servizio di Tesoreria per il periodo che scatta dall'1 gennaio del prossimo anno fino al 31 dicembre 2025.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze