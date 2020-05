Rifiuti a Santa Croce, Oliveri (Cdx) al sindaco: "Aumentare l'apertura dell'isola ecologica"

Ci sarebbero state a Santa Croce sull'Arno delle lamentele riguardo il conferimento dei rifiuti al centro raccolta. Vincenzo 'Asma' Oliveri, consigliere comunale di Per Un'Altra Santa Croce, si è fatto portavoce di queste segnalazioni e ha diramato la seguente nota.

"Mi sono recato all’isola ecologica e ho saputo che il sindaco Deidda durante una riunione dei capigruppo su richiesta Per un’altra Santa Croce ha aggiunto una persona - oltre alle due persone in servizio - per rispondere al centralino in quanto prima veniva staccato per mancanza di personale. Di questo problema ne era a conoscenza il sindaco, ma fino alla riunione non aveva preso provvedimenti in merito lasciando che i cittadini si arrabbiassero. Al momento per avere un appuntamento bisogna aspettare almeno una settimana. Ho notato anche che per ritirare i sacchi per l’indifferenziata di casa occorre aspettare che le altre persone che depositano gli ingombranti abbiano finito. Tutto questo comporta perdita di tempo, pazienza e altro, mentre organizzandosi diversamente potrebbe essere risolto. Vista l’emergenza, chiedo al sindaco che l’isola ecologica per il tempo necessario rimanga aperta tutti i giorni della settimana (escluso sabato pomeriggio e domenica) per smaltire quanto accumulato in questi mesi di chiusura a causa del lockdown impiegando il personale su due turni e per la consegna dei sacchi dell’indifferenziata casalinga di farsi aiutare dalle associazioni distribuendoli anche in luogo diverso da quello dell’isola ecologica. Per ultimo ma non meno importante, ho letto che un comune a noi vicino ha comunicato che è stata riattivata la raccolta degli ingombranti a domicilio, per questo formulo una ulteriore richiesta all’amministrazione che anche a Santa Croce e Staffoli venga ripresa la raccolta onde evitare che i rifiuti vengano abbandonati illegalmente per strada".