San Jacopino, i residenti denunciano episodi di spaccio

Torna il fenomeno dello spaccio a Firenze. I residenti di San Jacopino hanno segnalato negli ultimi giorni diversi episodi in seguito al lockdown.

Alcuni cittadini riferiscono di soggetti che talvolta arrivano in bicicletta sulla ciclabile lungo viale Redi e vicino alle fermate della Tramvia T2 per le loro consegne e poi ripartire via spediti.

Tutte le segnalazioni sono state fatte alle forze dell'ordine, come il ritrovamento dei resti di un "festino a base di crack", come riporta il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, che ringrazia le forze dell'ordine per il loro lavoro. "Chiediamo che sia ripreso presto il contrasto allo spaccio, per far sì che il buon lavoro svolto fino ad ora da chi di dovere, forze dell'ordine, Polizia Municipale e amministrazione comunale, non svanisca".