Scuole, via agli interventi al Salvemini-Duca D'Aosta in via Giusti

La Città Metropolitana di Firenze consegnerà domani, mercoledì 13 maggio 2020, i lavori di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’Istituto “Salvemini-Duca D’Aosta” in via Giusti.

Gli interventi, spiega la consigliera delegata all'edilizia scolastica Benedetta Albanese, prevedono la realizzazione della scala di sicurezza antincendio esterna a servizio anche della Fondazione Scienza e Tecnica; il consolidamento delle volte in muratura poste nell’atrio di ingresso; l'adeguamento degli impianti elettrici al piano terra; compartimentazione dei locali dell'archivio al piano interrato; adeguamento delle vie d'uscita; l'installazione dell’impianto di estinzione incendi, costituito dai naspi (cassette, con o senza lastra, con lancia avvolgibile a bobina mobile per erogare acqua) ai vari piani dell’edificio e dal gruppo di pressurizzazione con serbatoio di accumulo interrato.

L'importo complessivo del progetto, redatto dall’Arch. Lorenzo Di Bilio, con la collaborazione di specialisti esterni, è di 950.000,00 euro.

La durata dei lavori è prevista in circa dieci mesi, con ultimazione a marzo 2021. Gli interventi saranno eseguiti sotto la direzione dell’architetto Federica Bosi con la collaborazione degli arch. Marco Vannuccini e Cristina Moretti della Direzione Edilizia oltre ad alcune direzioni operative specialistiche esterne.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze