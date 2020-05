Buongiorno Ceramica 2020 sul web, molti video per raccontare Montelupo

Si avvicina l’edizione 2020 di Buongiorno Ceramica, in programma il prossimo weekend del 16 e 17 maggio. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci ha portato a ripensare Buongiorno Ceramica, che naturalmente non si potrà svolgere nelle modalità a cui siamo abituati con mostre ed eventi. Così le 46 cittadine della ceramica italiane propongono un’edizione digitale: il festival diffuso della ceramica italiana sarà online!

Sarà un’edizione particolare, un po‘ diversa dalle altre. Montelupo e la sua ceramica non poteva certo mancare a questo appuntamento annuale e condividere, assieme a tutte le altre città dell’AICC, uno sguardo di fiducia e uno slancio verso una rinnovata ripartenza, in questa occasione trasformati in un grande abbraccio virtuale fra cultura, musei, ceramisti, artisti e scuole di ceramica.

Il Museo Montelupo ha preparato contenuti inediti per partecipare alla rassegna di video e immagini che inonderanno i canali ufficiali della manifestazione ideata dall’Associazione Italiana delle Città della Ceramica.

Nei giorni scorsi una troupe ha girato, nei luoghi più suggestivi di Montelupo, una serie di riprese e interviste, partendo dal Museo per arrivare alle laboriose botteghe, a documentare collezioni, paesaggi di ceramica, vite dei protagonisti di questo straordinario settore artistico e manifatturiero.

Alla Fornace Cioni Alderighi, si sono registrate le interviste ad Alessio Ferrari, Benedetta Falteri e Alessandro Mandolesi sulle collezioni museali, i percorsi di arte contemporanea, la storia del museo e la diffusione della ceramica di Montelupo nel mondo. Marco Ulivieri ha poi raccontato la sua esperienza con la ceramica nel suo studio d’artista. A seguire le botteghe della Strada della Ceramica, per mostrare e spiegare gli ambienti di produzione e creatività che aspettiamo di poter visitare molto presto.

In un altro video il sindaco Paolo Masetti assieme a due aziende del territorio raccontano Montelupo, la ceramica, la sua storia e le prospettive future.

I video appena realizzati verranno presentati in anteprima sul blog Dis|chiuso del Museo della Ceramica, che proseguirà il suo cammino nei prossimi mesi.

Inoltre, sabato 16 maggio alle ore 19.00 si terrà una diretta straordinaria dal MMAB sulla pagina Facebook del sindaco, dedicata proprio a Buongiorno ceramica, per fare on line, il tradizionale brindisi con i ceramisti. Sono invitati a partecipare e a collegarsi ceramisti, artisti, aziende, e tutti coloro che vorranno seguire.

Il 17 maggio alle ore 14.00 sul canale youtube della manifestazione il sindaco Paolo Masetti farà da moderatore ad un talk dedicato al sostegno delle regioni allo sviluppo del settore ceramico a cui parteciperanno Ciro d’Alò sindaco di Grottaglie, Michele Bettarelli consigliere regione Umbria, Manuela Rontini, consigliera regione Emilia Romagna e presidente della commissione attività produttive, Cosimo Borraccino, assessore regione Puglia.

Infine da AICC arriva l’invito per ceramisti, appassionati, operatori, a pubblicare direttamente sui propri social le foto utilizzando gli hashtag #buongiornoceramica e #selfieceramico, taggando anche gli account social di Buongiorno Ceramica.

«Buongiorno Ceramica è una bella manifestazione che in tutta Italia accende i riflettori sul quello che è il prodotto tipico della nostra città. In un momento come quello che stiamo attraversando diviene ancora più importante valorizzare la nostra produzione. Molte commesse soprattutto dall’Italia non arrivano e allora è essenziale farci conoscere e presentare le nostre aziende. Anche questo è un modo per guardare con fiducia al domani», afferma il sindaco Paolo Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa