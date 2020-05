Covid-19, aperto il presidio sanitario Donatello

Ha aperto lunedì il presidio sanitario Donatello destinato alle cure intermedie post ospedale dei pazienti Covid. I primi 12 pazienti sono già stati ricoverati in questi giorni nella struttura sui viali che Unipol ha dato in comodato gratuito alla Asl e che potrà accogliere fino a 45 posti letto. Fondamentale è stata l’intesa con Unipol a cui va il ringraziamento dell’Azienda sanitaria per aver permesso l’utilizzo di un presidio così eccellente nel cuore di Firenze.

“In soli 20 giorni, anche grazie ad una stretta collaborazione tra pubblico e privato – commenta il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi - siamo riusciti a riattivare la struttura. I 45 posti letto di Villa Donatello sono un altro segnale concreto del lavoro che tutto il sistema sanitario regionale sta facendo in queste settimane. Ringrazio per questo risultato tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dagli operatori sanitari”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa