Manifestazione a Ponsacco, la Lega risponde al PD

A questa ennesima sterile ed inutile polemica del PD replichiamo che la Lega Ponsacco, nella persona dei consiglieri Federico D'Anniballe e Pericle Tecce hanno presenziato alla manifestazione - peraltro aperta a tutti, parti politiche comprese, come espressamente indicato nel comunicato APIT (che probabilmente il PD di Ponsacco non si è nemmeno degnato di leggere altrimenti avrebbe potuto evitarsi questa ulteriore figura barbina)- al fine di esprimere il massimo appoggio e la massima solidarietà ai commercianti del nostro paese per quello che si sta dimostrando come l'evento più catastrofico degli ultimi anni. Abbiamo partecipato in silenzio, a margine del corteo e non abbiamo rilasciato comunicati di nessun genere; in passato il PD ci ha accusato di diffondere fake news quando, a quanto pare, è un esercizio in cui loro sono i veri maestri. Sorprende molto poi che tali affermazioni giungano all'indomani di una commissione consiliare nella quale l'amministrazione, e quindi il PD che ne è la massima espressione, a parte le incertezze dimostrate nel rispondere ad alcune legittime domande delle opposizioni (questo la dice lunga sulla loro competenza e preparazione) ha recepito proposte avanzate dalla stessa Lega Ponsacco (ricordiamo il documento inviato proprio al presidente della commissione negli scorsi giorni dalla vostra testata giornalistica) e dove la Lega Ponsacco per prima, con senso di responsabilità, ha votato unitamente a tutte le altre forze politiche un documento che autorizzerà ai commercianti ad ottenere una deroga al regolamento sull'occupazione del suolo pubblico consentendo loro di occupare con sedi, tavolini, pedane e quanto altro le aree limitrofe alle loro attività; documento firmato proprio a seguito delle nostre proposte. Da quanto è emerso nella commissione di ieri, l’amministrazione si limiterà soltanto ad annullare la tari per il periodo in cui gli esercenti sono stati chiusi per decreto e stanno ancora valutando se annullare la tassa sulla pubblicità, ma riguarderebbe il 2021, ad oggi non preventivano altro.

Si parla di scontri e rivalse del tutto inesistenti e che ancora una volta costituiscono un modo per nascondere l’evidente incapacità ad amministrare Ponsacco. Per quel che riguarda invece l’accusa rivolta verso i ‘partiti di destra’ di voler strumentalizzare le associazioni di categoria che al contrario hanno il diritto di esprimersi liberamente sull’azione del Sindaco, stigmatizzando questo atteggiamento come ‘poco serio e da approfittatori’, ci fa sorridere, anzi scompisciare dalle risate visto che il rappresentante locale di una delle più importanti associazioni di categoria dei commercianti del territorio è sostenitore attivo e niente meno che fondatore locale di una delle forze politiche che a tutt’oggi fa parte della maggioranza in consiglio comunale che sostiene il sindaco Brogi. Invitiamo quindi i colleghi del PD a ‘sciacquarsi la bocca’ quando tentano maldestramente di toccare certi temi, poiché nell’ostinato sforzo di additare la pagliuzza nell’occhio dell’avversario ignorano completamente la trave che trafigge il proprio.

Lega Ponsacco