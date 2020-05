Sopralluogo al mercato di Empoli di Picchielli (Lega): "Assembramenti sul ponte"

Il Capogruppo Lega Salvini Empoli Andrea Picchielli, giovedì scorso si è recato a fare un sopralluogo al mercato settimanale di Empoli, che aveva riaperto la parte alimentare, con il dirigente di ASSIDEA Giuseppe Iacono.

"Ho visto una buona affluenza con persone ordinate e rispettose delle regole, che si aggiravano fra i banchi mantenendo le distanze ed indossando le mascherine. Anche gli ambulanti erano tutti preparati, con i banchi dotati di gel disinfettante e di mascherine monouso. Finalmente la città di Empoli comincia a rivedere sprazzi di normalità con i cittadini che possono usufruire di un'alternativa ai supermercati, camminando liberamente all'aria aperta in condizioni di sicurezza.

Il mercato di giovedì scorso, spostato all'interno del parcheggio davanti al Palazzetto dello sport Aramini, presentava tre varchi: i due (uno per l'entrata e uno per l'uscita) sul viale delle Olimpiadi erano presidiati dai volontari e dai vigili urbani, invece quello del ponte pedonale che attraversa il torrente Orme non era presidiato da nessuno e le persone entravano e uscivano liberamente. Qui si creavano assembramenti e non si potevano rispettare le distanze di sicurezza. Spero che l'amministrazione comunale intervenga già dal mercato di domani e risolva questa problematica". Il dirigente di ASSIDEA Giuseppe Iacono sottolinea che tanti ambulanti sono rimasti sorpresi e si sono lamentati dello spostamento del mercato alimentare ed avrebbero preferito rimanere nella "solita" ubicazione, dove si potevano prendere comunque tutte le misure di sicurezza necessarie, creando anche un varco di entrata ed un varco di uscita. "Il mercato settimanale è un appuntamento molto atteso e sentito dai cittadini di Empoli e ci auguriamo che il Comune sia pronto per permettere a tutti gli ambulanti di tornare al lavoro dopo tre mesi di chiusura, il tutto chiaramente in sicurezza" concludono Picchielli e Iacono.

