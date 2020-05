Nel Pisano 250mila euro per i centri estivi

"Come avevamo promesso a tutti gli operatori della scuola con i quali ci siamo incontrati in videoconferenza nei giorni scorsi, stiamo iniziando a dare gambe al Cantiere Scuola Toscana. Grazie allo stanziamento complessivo da 2 milioni di euro per i centri estivi, infatti, ai Comuni della provincia di Pisa arriveranno 250mila euro: sono risorse che potranno essere utilizzate, da parte di ogni amministrazione, per promuovere bandi che coinvolgano da un lato le associazioni sportive, culturali e il terzo settore ma dall'altro anche le strutture educative e ricreative private presenti nei territori toscani, come le ludoteche, che in questi mesi di lockdown hanno subito danni economici pesantissimi e azzerato completamente le loro entrate. So che molti Comuni hanno già iniziato a lavorare e sono sicuro che, anche grazie a questo aiuto da parte della Regione, saranno in grado di predisporre un'offerta in grado di soddisfare le richieste e le necessità di tante famiglie e tante bambine e bambini in assoluta sicurezza".

Così il consigliere regionale PD Antonio Mazzeo, commentando la delibera di giunta con la quale sono stati ripartiti, per ogni comune, i 2 milioni di euro di contributi straordinari destinati alla realizzazione dei centri estivi. Di seguito tutti i comuni pisani e le risorse che saranno garantite.

Bientina 5.728,82 euro

Buti 3.063,72

Calci 3.690,13

Calcinaia 8.388,22

Capannoli 3.986,25

Casale Marittimo 580,85

Casciana Terme Lari 7.044,28

Cascina 27.562,09

Castelfranco di Sotto 8.012,37

Castellina Marittima 945,31

Castelnuovo di V. Cecina 1.042,12

Chianni 546,69

Crespina Lorenzana 3.023,86

Fauglia 2.032,99

Guardistallo 580,85

Lajatico 637,80

Montecatini Val Cecina 791,56

Montescudaio 1.492,00

Monteverdi Marittimo 347,37

Montopoli in Val d'Arno 6.884,83

Orciano Pisano 244,87

Palaia 2.545,51

Peccioli 2.602,45

Pisa 42.459,29

Pomarance 2.431,61

Ponsacco 10.426,90

Pontedera 16.622,68

Riparbella 888,36

San Giuliano Terme 16.918,80

San Miniato 15.831,12

Santa Croce sull'Arno 9.532,84

Santa Luce 746,00

Santa Maria a Monte 8.177,51

Terricciola 2.602,45

Vecchiano 6.537,46

Vicopisano 4.988,51

Volterra 4.561,41

Fonte: Ufficio stampa