Confini regionali, Casucci: "Grazie alla Lega si vota per riaprirli"

"Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal gruppo Lega, che mi ha visto primo firmatario e illustratore in aula, affinché la Regione Toscana eserciti tutte le pressioni possibili sul Governo nazionale con lo scopo di superare la situazione inammissibile dovuta al divieto degli spostamenti tra province di regioni confinanti - dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega) - Si sono verificati e continuano a verificarsi casi paradossali con affetti ed imprese divisi sulla linea di confine. Non si possono andare a visitare congiunti e parenti a distanza di pochi chilometri così come non si possono frequentare centri commerciali molto vicini. Sono soddisfatto che, finalmente, il Consiglio abbia battuto un colpo nella direzione da me invocata da tempo. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha annunciato che dal 1° giugno potranno riprendere gli spostamenti tra le regioni, mi auguro possa essere davvero così".

Fonte: Ufficio stampa