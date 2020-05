Solidarietà, ecco 'Fucecchio col Cuore' per aiutare chi è in difficoltà

E’ partita l’iniziativa solidale “Fucecchio col Cuore: uniti per aiutare chi è in difficoltà”.

La sezione soci Unicoop Firenze di Fucecchio e la Fondazione il Cuore si scioglie insieme alle associazioni; fondazione I CARE, AUSER Fucecchio, SPI CGIL Fucecchio ed Atletica Fucecchio, si sono coordinate per far pervenire alle famiglie in stato momentaneo di difficoltà causa il covid.19 un piccolo ma significativo aiuto alimentare.

Grazie al progetto “spesa sospesa”, alle casse del supermercato unicoop-fi di Fucecchio puoi lasciare il tuo contributo, oppure effettuare un bonifico (Iban: IT37R0842537870000030282917 con causale: Fucecchio col cuore), i beni alimentari ed i soldi raccolti serviranno a realizzare delle confezioni alimentari che saranno distribuite periodicamente presso la fondazione I CARE alle famiglie in difficoltà causa covid.19. L’AUSER insieme all’Atletica Fucecchio provvederà a realizzare le confezioni alimentari che saranno periodicamente distribuite presso la Fondazione I CARE, mentre lo sportello sociale dello SPI CGIL e la Fondazione I CARE provvederanno a selezionare le domande che perverranno ai tel. 3534068470 e 3487685953 ( Tutti coloro che si trovano in momentanea difficoltà causa il covid-19 posso fare richiesta per le confezioni alimentari ).

Il servizio che si protrarrà per il tempo che la generosità dei cittadini lo consentirà, sarà realizzato in collaborazione con il Comune di Fucecchio ed andrà ad aggiungersi alle altre iniziative benefiche già presenti sul nostro territorio.

Sezione soci unicoop-fi di Fucecchio, fondazione I CARE, Auser Fucecchio, SPI CGIL Fucecchio, Atletica Fucecchio.