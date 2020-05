I vigili del fuoco donano un macchinario all'Ospedale San Jacopo

I Vigili del Fuoco di Pistoia hanno donato nelle scorse settimane all'Ospedale San Jacopo di Pistoia un videobroncoscopio del valore di circa 12.000 euro.

La donazione è stata resa possibile grazie al contributo volontario versato dai pompieri pistoiesi sul fondo di solidarietà intitolato a Marco Pretelli, un giovane collega vittima di un incidente stradale.

Il fondo era nato nell'anno 2003 con lo scopo di dare sostegno al personale dei vigili del fuoco in difficoltà, ma in questo momento di particolare emergenza i pompieri pistoiesi non hanno esitato un attimo e hanno deciso di dare il proprio contributo.

Lo strumento consegnato all’Ospedale di Pistoia, supporterà il lavoro del personale sanitario nella lotta contro il Covid-19 ed è stato donato anche per ringraziare il personale medico ed infermieristico dell'opera svolta in questo periodo di grande emergenza sanitaria.

Ma ciò che ha riempito di gioia il personale dei vigili del fuoco di Pistoia è stata la profonda gratitudine e l’affetto dimostrati dai genitori di Marco, Furio e Vanna.