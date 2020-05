La Serra, aperta zona addestramento cani: è a norma anti-Covid

L’Associazione Sportiva Cinofila-La Serra, informa tutti i Cacciatori, non solo del Comune di San Miniato, che la Zona Addestramento Cani è aperta.

L’area è stata oggetto di un radicale “restyling”, in conformità alla normativa “anti-Covid”.

Questa opera di manutenzione e ristrutturazione è stata resa possibile grazie anche al contributo economico della Federcaccia di San Miniato, oltre che dai Consiglieri e dai Soci della medesima Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) che hanno alacremente lavorato per la manutenzione e la ristrutturazione dell’intera area.

Struttura esistente da oltre 40 anni, offre a tutti i cacciatori Samminiatesi, del Comprensorio del Cuoio e dell’intera provincia di Pisa oltre agli amici Cacciatori della confinante Provincia di Firenze, la possibilità di coltivare la propria passione venatoria e cinofila anche al di fuori della stagione di caccia, consentendo loro di addestrare ed allenare i propri ausiliari nella massima sicurezza, essendo l’intera area recintata. La struttura mette a disposizione un ampio parcheggio ombreggiato ed oltre dieci ettari di terreni che costituiscono l’Area Addestramento Cani.

Una nota di riguardo e da non sottovalutare, è l’importante aspetto sociale che tale ambiente ha assunto ed assumerà nel futuro, costituendo un nevralgico luogo di riferimento associativo per tutti i cacciatori.

Con il Patrocinio della Federcaccia Sezione Comunale di San Miniato, la struttura ha già dato lustro, nel mese di Febbraio scorso, all’evento sportivo interregionale conosciuto come Trofeo Città di San Miniato, che quest’anno ha raggiunto la sua XX edizione. Evento che ha convogliato nel nostro territorio oltre 400 appassionati cinofili, grazie ai quali abbiamo potuto ammirare esemplari di rango nazionale ed internazionale. La Cinofilia, infatti, vede l’Italia primeggiare in tutte le competizioni internazionali.

"Era nostra intenzione inaugurare la struttura con una cerimonia degna di una struttura di “livello” come la ZAC “I Bassi”, ma per motivi legati al contenimento del Covid 19, che vieta assembramenti, abbiamo deciso di rimandare tale evento che non mancheremo di organizzare".

Fonte: Ufficio stampa