Buongiorno la ricetta di oggi è molto buona, saporita e me la data la mia amica Laura, non è la prima volta volta che propongo in radio le sue ricette. Laura è molto brava a cucinare, grazie a sua mamma sa preparare la pasta fatta in casa, gnocchi, tortelli ripieni, marmellate, passate di pomodoro, e in questo periodo si è specializzata anche nel fare in casa il pane, la pizza e i cornetti.

Sono contenta perché oltre al piatto finale mi ha concesso anche le foto dei vari passaggi della ricetta.

Pacchettini di maiale ripieni di Laura

Ingredienti per 3 persone

6 fette sottili di arista

6 fettine sottili di pancetta (oppure mortadella, speck, o prosciutto cotto)

6 fettine di sottilette (provola o altro formaggio filante non troppo acquoso)

Farina

Olio di oliva

1 spicchio di aglio

Salvia, rosmarino

Curry o paprika

Sale e pepe

1 cipollotto o porro

Facoltativo aggiungere fagioli o ceci o lenticchie.

Preparazione

Prendete la fettina di arista e per ognuna di esse iniziate a farcirle: con una fetta o due di pancetta a seconda della grandezza, poi la sottiletta sopra alla quale ci mettete un po’ di paprika, pepe. Chiudiamo le nostre fettine di carne ripiene. Prima piegate un lato in basso, poi i lati laterali e infine il lato di sopra a chiudere come se fosse una busta. Durante la chiusura pressateli leggermente facendo attenzione che il ripieno resti all’interno. Dopo che avete fatto i vostri pacchettini infarinateli facendo una leggera pressione e vi accorgerete che sarà ben sigillato. Prendete una padella antiaderente aggiungeteci dell’olio e uno spicchio di aglio e fatelo rosolare e poi mettete i pacchettini e lasciateli senza girarli fino a quando non avranno fatto una bella crosticina, nel frattempo aggiungete i profumi che ti piacciono di più come rosmarino, salvia, curry o paprika e salateli. Quando sono bene rosolati girateli dall’altra parte e aggiungete allora un cipolotto o del porro che avete tagliato finemente per dare una bella spunta di sapore. Una volta cotti anche dall’altra parte potete mangiare i vostri pacchettini ben caldi. Ma come dice Laura se vuoi essere felice potete aggiungere mentre stanno cuocendo i fagioli o lenticchie o ceci già cotti e cuocerli insieme alla carne per qualche minuto.

Laura G Colligonsi

