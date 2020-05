Riaprono i fontanelli a Bagno a Ripoli

Riaprono i Fontanelli Alta Qualità di Publiacqua nel territorio comunale di Bagno a Ripoli. La riattivazione è in programma per la mattinata di lunedì 18 maggio. Nel periodo di chiusura imposto dalle misure precauzionali per il contrasto alla pandemia da Covid-19 sono state effettuate scrupolose analisi dell’acqua erogata, che proseguiranno anche nelle ore immediatamente precedenti la riapertura e ne consentiranno la fruizione in totale sicurezza.

Restano in vigore il divieto di assembramenti, l’obbligo di guanti e mascherina ed il mantenimento delle distanze interpersonali durante le code.

Questi gli indirizzi dei fontanelli nel territorio ripolese:

- Fontanello n. 15 Via di Belmonte (Biblioteca, Bagno a Ripoli)

- Fontanello n. 34 via dell'Antella (Antella, Bagno a Ripoli)

- Fontanello n. 33 Via Roma (Giardino "I Ponti", Bagno a Ripoli)

- Fontanello n. 50 Via Spinello Aretino (Loc. Grassina, Bagno a Ripoli)

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa